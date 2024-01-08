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Шевченко: теперь я уже не просто бывшая лыжница, а полноценный биатлонист

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Россиянка Наталия Шевченко поделилась эмоциями от своего первого сезона в биатлоне.
Шевченко: теперь я уже не просто бывшая лыжница, а полноценный биатлонист
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Сезон стартовал неплохо. Не считаю, что у меня что-то сильно не получается. Скорее, наоборот. Улучшились качество стрельбы и её скорость. Стала меньше времени тратить на рубежах, почувствовала: способна стабильно заезжать в топ-6. Случались отдельные не слишком удачные гонки, по ходу которых допускала осечки. Но их наберётся штуки три, не больше. Да. Теперь я уже не просто бывшая лыжница, которой повезло, как, возможно, кто-то считал год назад, а полноценный биатлонист. Просто пока не так много опыта», — заявила Шевченко RT.

Полностью интервью с Шевченко читайте на сайте RT.

Ранее Шевченко назвала Кубок Содружества престижнее Кубка России.

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