Шевченко: теперь я уже не просто бывшая лыжница, а полноценный биатлонист

Россиянка Наталия Шевченко поделилась эмоциями от своего первого сезона в биатлоне.

«Сезон стартовал неплохо. Не считаю, что у меня что-то сильно не получается. Скорее, наоборот. Улучшились качество стрельбы и её скорость. Стала меньше времени тратить на рубежах, почувствовала: способна стабильно заезжать в топ-6. Случались отдельные не слишком удачные гонки, по ходу которых допускала осечки. Но их наберётся штуки три, не больше. Да. Теперь я уже не просто бывшая лыжница, которой повезло, как, возможно, кто-то считал год назад, а полноценный биатлонист. Просто пока не так много опыта», — заявила Шевченко RT.

Полностью интервью с Шевченко читайте на сайте RT.

Ранее Шевченко назвала Кубок Содружества престижнее Кубка России.