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УНИКС уступил «Енисею» и прервал серию из семи побед в Единой лиге ВТБ

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Казанский УНИКС на выезде уступил красноярскому «Енисею» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
УНИКС уступил «Енисею» и прервал серию из семи побед в Единой лиге ВТБ
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Встреча завершилась со счётом 80:94.

В составе победителей самым результативным игроком стал Ксавье Ратан-Мэйс (29 очков), дабл-дабл на счету Микела Хопкинса (13 очков, 11 подборов).

В составе УНИКСа больше всех очков набрал Ненад Димитриевич (25), дабл-дабл оформил Исмаэль Бако (10 очков, 16 подборов).

УНИКС прервал серию из семи побед и занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Енисей» идёт на пятой строчке.

Ранее главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высоко оценил уровень Единой лиги ВТБ.

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