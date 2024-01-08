УНИКС уступил «Енисею» и прервал серию из семи побед в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС на выезде уступил красноярскому «Енисею» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 80:94.

В составе победителей самым результативным игроком стал Ксавье Ратан-Мэйс (29 очков), дабл-дабл на счету Микела Хопкинса (13 очков, 11 подборов).

В составе УНИКСа больше всех очков набрал Ненад Димитриевич (25), дабл-дабл оформил Исмаэль Бако (10 очков, 16 подборов).

УНИКС прервал серию из семи побед и занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Енисей» идёт на пятой строчке.

Ранее главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высоко оценил уровень Единой лиги ВТБ.