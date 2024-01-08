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РИА Новости: старт нового сезона РПЛ запланирован на 19 июля

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Стала известна дата старта следующего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости: старт нового сезона РПЛ запланирован на 19 июля
  • globallookpress.com

Первый тур чемпионата России в сезоне-2024/25 стартует 19 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на положения о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу на 2024 год.

Отмечается, что первый отрезок следующего розыгрыша чемпионата страны завершится 15 декабря 2024 года. В сезоне-2023/24 первый матч стартового тура состоялся 21 июля.

Проведение финала Кубка России запланировано на 2 июня.

Ранее селекционер «Факела» Александр Самедов высказал мнение, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин является лучшим футболистом РПЛ в 2023 году.

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