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Третьяк: российская вратарская школа — лучшая в мире

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об уровне вратарской школы в стране.
Третьяк: российская вратарская школа — лучшая в мире
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Российская вратарская школа — лучшая в мире. Практически десять наших голкиперов выступают в НХЛ. В том числе в фарм-клубах из АХЛ. Не стоит забывать про отличных вратарей из КХЛ и молодёжных лиг. Наша федерация уделяет большое внимание вратарскому искусству. В каждой команде есть тренеры вратарей и специальные методики», — заявил Третьяк RT.

Ранее Третьяк высказался о формате проведения молодёжного чемпионата мира.

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