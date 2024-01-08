Третьяк: российская вратарская школа — лучшая в мире

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об уровне вратарской школы в стране.

«Российская вратарская школа — лучшая в мире. Практически десять наших голкиперов выступают в НХЛ. В том числе в фарм-клубах из АХЛ. Не стоит забывать про отличных вратарей из КХЛ и молодёжных лиг. Наша федерация уделяет большое внимание вратарскому искусству. В каждой команде есть тренеры вратарей и специальные методики», — заявил Третьяк RT.

Ранее Третьяк высказался о формате проведения молодёжного чемпионата мира.