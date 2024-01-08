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Третьяк: любители хоккея из России не хотят смотреть МЧМ в текущем формате

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о формате проведения молодёжного чемпионата мира.
Третьяк: любители хоккея из России не хотят смотреть МЧМ в текущем формате
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Большинство любителей хоккея в России не желают смотреть молодёжный чемпионат мира в текущем формате — наша сборная не выступает, а следовательно, пропадает и интерес. И это логично: мы ведь болеем за нашу команду и надеемся, что она вернётся. Без России этот чемпионат выглядит иначе — нет столь высокого уровня, как прежде. Наша сборная славится новыми звёздами. Когда она выступала на подобных турнирах, мы наблюдали за конфеткой. Из-за отсутствия наших ребят на международных турнирах страдает весь хоккей», — заявил Третьяк RT.

Ранее Третьяк выразил уверенность, что сборная России дошла бы до финала на прошедшем молодёжном чемпионата мира.

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