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Третьяк уверен, что сборная России дошла бы до финала на прошедшем МЧМ

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил уверенность, что сборная России дошла бы до финала на прошедшем молодёжном чемпионате мира.
Третьяк уверен, что сборная России дошла бы до финала на прошедшем МЧМ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Молодёжный чемпионат мира — хороший турнир, ведь он всегда ассоциируется с новогодним настроением. Я сам принял участие в четырёх подобных турнирах. Это смотрины молодых талантов мирового уровня. Впоследствии эти ребята разлетаются по лигам и национальным сборным. Жаль, что наши парни лишены возможности продемонстрировать свои лучшие навыки и показать себя. Большой каскад отечественных молодых хоккеистов способен на это. Уверен, наша молодёжная сборная имела бы отличные шансы на победу в МЧМ. В финал пробилась бы абсолютно точно. Время придёт, и мы снова будем выступать на международной арене», — заявил Третьяк RT.

Ранее Третьяк высказал мнение, что нападающему «Спартака» Илье Ковальчуку нужно сохранить силы для матчей плей-офф КХЛ.

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