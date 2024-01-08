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Зырьянов посоветовал строить футбольные стадионы с крышей

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Бывший игрок «Зенита» и сборной России Константин Зырянов назвал строительство стадионов с крышами лучшим способом решить проблему неблагоприятных погодных условий во время матчей чемпионата России.
Зырьянов посоветовал строить футбольные стадионы с крышей
  • Gettyimages.ru
  • © Lighthouse Films

«В наше время об этом тоже говорили, но нам матчи тоже не переносили, и мы играли. Конечно, лучше делать это в комфортных условиях. Поэтому совет для всей страны: стройте стадионы с крышами. Вот и всё», — заявил Зырьянов «Матч ТВ».

В матче 17‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный ЦСКА 3 декабря в Москве обыграл «Ростов» со счётом 2:0. Отметим, что матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на столицу. Сотрудники стадиона «ВЭБ Арена» по ходу встречи убирали поле от снега.

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