Шевченко отказался возглавить сборную Азербайджана по футболу
По информации Sportinfo.az, отказ специалиста связан с тем, что он готовится стать президентом Украинской футбольной ассоциации (УФА) и не планирует снова работать тренером.
15 января 2022 года Шевченко уволили с поста главного тренера «Дженоа». Под его руководством команда из Генуи в 11 матчах одержала одну победу, потерпела семь поражений, три игры завершились вничью. Тренер возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год.
Ранее сообщалось, что Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ.