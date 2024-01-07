Сливко: надеюсь, в апреле случится чудо и я завоюю Кубок Содружества

Лидер общего зачёта Кубка Содружества Виктория Сливко рассказала о своей главной цели в этом сезоне.

«Главная цель для меня сейчас — это Кубок Содружества. Я надеюсь и верю, что в апреле в Мурманске всё-таки случится это чудо и я выиграю. В прошлом году немножко не хватило, но из-за того, что я неудачно выступала летом», — заявила Сливко Metaratings.ru.

По итогам девяти из двенадцати гонок сезона Сливко возглавляет общий зачёт Кубка Содружества с 948 баллами.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2023-го организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о проекте подготовки юношеской биатлонной сборной к Олимпиаде 2030 года.