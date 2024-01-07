Майгуров: мы готовим молодёжь к Олимпиаде-2030

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о проекте подготовки юношеской биатлонной сборной к Олимпиаде 2030 года.

«У нас есть проект юношеской команды-2030, который мы ведём и готовим именно к Олимпиаде-2030. Удаётся выстраивать пирамиду, не зацикливаясь только на основной сборной. Отсутствие стартов в Кубке мира позволяет нам сконцентрироваться на юношах и юниорах», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2023-го организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее Майгуров сообщил о намерении увеличить количество этапов Кубка Содружества в следующем сезоне.