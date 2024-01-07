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Петржела: «Зенит» останавливает развитие российского футбола, скупая бразильцев

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о трансферной кампании сине-бело-голубых этой зимой.
Петржела: «Зенит» останавливает развитие российского футбола, скупая бразильцев
  • Gettyimages.ru

«Я действительно не понимаю, зачем «Зенит» превращается в сборную Бразилии. Недальновидная стратегия, нужно интегрировать своих футболистов. Клуб останавливает развитие российского футбола, скупая бразильцев», — цитирует Петржелу «РБ Спорт». 

4 января нападающий «Коринтианс» Педро перешёл в санкт-петербургский клуб в зимнее трансферное окно. Форвард присоединится к команде 12 января и примет участие в командном медицинском обследовании. Педро в 23 матчах за «Коринтианс» в 2023 году забил три гола. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн.

5 января клуб с Невы объявил о подписании бразильского защитника «Флуминенсе» Нино. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца сезона-2027/28.

Ранее стало известно, что бразильский нападающий «Палмейрас» Артур Гимарайнс принял предложение санкт-петербургского «Зенита».

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