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Колосков: УЕФА рассматривал возможность допуска юношеских сборных России к европейским турнирам

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что в УЕФА рассматривали возможность допуска юношеских сборных России к участию в европейских турнирах.
Колосков: УЕФА рассматривал возможность допуска юношеских сборных России к европейским турнирам
  • РИА Новости

«В УЕФА рассматривали возможность допуска юношеских сборных России к участию в европейских турнирах, но технически невозможно исполнить это решение. Европа закрыта. Желание было, давление никто не осуществлял», — приводит слова Колоскова Sport24.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Булыкин верит в возвращение России на международную арену в 2024 году.

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