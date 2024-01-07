Колосков: УЕФА рассматривал возможность допуска юношеских сборных России к европейским турнирам
- РИА Новости
«В УЕФА рассматривали возможность допуска юношеских сборных России к участию в европейских турнирах, но технически невозможно исполнить это решение. Европа закрыта. Желание было, давление никто не осуществлял», — приводит слова Колоскова Sport24.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Булыкин верит в возвращение России на международную арену в 2024 году.