Олейник признался, что познакомился с MMA за просмотром первого турнира UFC

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, как познакомился с MMA.

«Как и у многих, это произошло за просмотром первого турнира UFC, на котором победу одержал Ройс Грейси. Смотрел его на VHS-кассете. Было очень любопытно увидеть, как небольшой парень в кимоно заходит в клетку и со злым выражением лица разбирается со здоровыми оппонентами. Неважно, кто стоит напротив — олимпийский чемпион, призёр соревнований «Золотые перчатки». Бразилец идёт и душит всех.

Да, тогда турниры выглядели невероятно самобытно. По сути, живой аналог фильма «Кровавый спорт», где каждый демонстрировал своё мастерство. Кроме того, все спортсмены выглядели очень ярко и необычно, да ещё и вели себя соответствующе. Было очень интересно», — заявил он RT.

Полностью интервью с Олейником читайте на сайте RT.

Ранее Олейник признался, что не тренировался восемь месяцев после ухода из UFC.