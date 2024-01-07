Олейник признался, что не тренировался восемь месяцев после ухода из UFC

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник сказал, чувствовал ли спад в своей карьере.

«Такие периоды действительно бывали. Например, после ухода из UFC у меня был перерыв длиной в восемь месяцев. Месяца через три-четыре поймал себя на мысли, что не хочу даже думать о походе в спортзал. Потом понял, что ещё есть и силы, и желание. Порох в пороховницах ещё не высох. Поэтому вернулся в единоборства и уже провёл три боя», — сказал он RT.

Боец также признался, в каком случае может пропустить тренировку и отказаться от похода в зал.

«Иногда в жизни становится слишком много спорта, возникает пресыщение. Тогда я могу отказаться от похода в зал и остаться дома. Другое дело, когда есть работа. Если у меня назначена схватка, то буду регулярно посещать тренировки», — добавил он.

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Ранее Олейник ответил на вопрос, к чему можно стремиться после 27 лет карьеры в MMA.