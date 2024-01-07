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Олейник: есть цель, которая заставляет меня идти вперёд

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник ответил на вопрос, к чему можно стремиться после 27 лет карьеры в MMA.

«У меня есть определённая цель, которая заставляет меня идти вперёд. Речь ни о продолжении выступлений в определённом возрасте, достижении какого-то определённого рекорда или о деньгах. Просто двигаюсь дальше и смотрю на своё состояние. Оценить его можно только в зале. Работаю, выполняю какие-либо упражнения, борюсь, боксирую и оцениваю форму. Если не начинаю уставать раньше времени, проигрывать кому-то среди спарринг-партнёров, проседать в плане техники, то ощущаю готовность биться дальше», — сказал он RT.

Полностью интервью с Олейником читайте на сайте RT.

Ранее Олейник назвал «ужасный настрой» причиной поражения от Томпсона.

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