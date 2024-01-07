Олейник назвал «ужасный настрой» причиной поражения от Томпсона

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник прокомментировал поражение от британца Оли Томпсона в мае 2023 года на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Томпсон всё сделал правильно, после победы повёл себя достойно и как спортсмен, и как мужчина. Там не было ни подлости, ни хитрости. В той схватке я пребывал в очень плохом психологическом состоянии. Прошёл неплохую подготовку, но настрой на поединок был ужасным», — сказал боец RT.

Он также объяснил, почему подготовка к бою не получилась соответствующей.

«Был ряд внутренних факторов, да и организаторы постарались. Поменяли порядок выхода, музыку, правила. Когда ты сидишь в раздевалке и до боя остаётся 30—40 минут, а каждые десять к тебе подходят и говорят: «Это изменилось, это будет иначе», то ты начинаешь перестраивать всё в голове и отвлекаться. В итоге не смог собраться. Это моя вина. Благодаря своему опыту должен был лучше справиться с ситуацией и отреагировать иначе, но не сумел», — добавил он.

Полностью интервью с Олейником читайте на сайте RT.

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