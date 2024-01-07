Олейник включил Исмаилова в тройку лучших грепплеров в российских MMA

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник объяснил, почему в России невыгодно создавать аналог турнира Quintet.

«Готов устроить мероприятие по смешанным единоборствам, но проводить в России турниры по грепплингу мне неинтересно. Немного не моё в плане организации. Здесь денег не принесут ни турниры по грепплингу, ни по MMA. Они практически не окупаются. Да и с кадрами непросто. На мой взгляд, у нас есть пять-семь борцов, которые находятся на слуху. Остальных просто добирать для количества?» — сказал боец RT.

Он также назвал спортсменов, которые входят в элитную группу грепплеров в России.

«Магомед Исмаилов, Али Багов, возможно, Артём Резников. Те, кто активно борются в клетке», — добавил он.

Полностью интервью с Олейником читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Олейник не включил действующих бойцов UFC в топ лучших грепплеров в истории.