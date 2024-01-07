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Олейник не включил действующих бойцов UFC в топ лучших грэпплеров в истории

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, кого включил бы из действующих бойцов UFC в тяжёлом весе в число лучших грэпплеров в истории.
Олейник не включил действующих бойцов UFC в топ лучших грэпплеров в истории
  • Gettyimages.ru

«Сейчас в 120 кг преимущественно заправляют ударники. И не могу назвать того, кто бы заходил в клетку и регулярно пытался выигрывать приёмами. Мне кажется, с уходом Олейника таких не осталось (смеётся). Возможно, вы кого-то назовёте.

Жаилтон Алмейда? Он скорее борец, который пытается удерживать оппонентов на земле. Я же говорю о намерении проводить болевые и удушающие. Алмейда неплох, но в плане завершения это спортсмен не уровня того же Фабрисио Вердума», — заявил боец RT.

Полностью интервью с Олейником читайте на сайте RT.

Ранее Олейник признался, что не тренировался восемь месяцев после ухода из UFC.

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