Олейник не включил действующих бойцов UFC в топ лучших грэпплеров в истории
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«Сейчас в 120 кг преимущественно заправляют ударники. И не могу назвать того, кто бы заходил в клетку и регулярно пытался выигрывать приёмами. Мне кажется, с уходом Олейника таких не осталось (смеётся). Возможно, вы кого-то назовёте.
Жаилтон Алмейда? Он скорее борец, который пытается удерживать оппонентов на земле. Я же говорю о намерении проводить болевые и удушающие. Алмейда неплох, но в плане завершения это спортсмен не уровня того же Фабрисио Вердума», — заявил боец RT.
Полностью интервью с Олейником читайте на сайте RT.
Ранее Олейник признался, что не тренировался восемь месяцев после ухода из UFC.