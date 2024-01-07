РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что делегация организации примет участие в конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«РФС примет участие в конгрессе. Мы определили состав делегации», — приводит слова Дюкова ТАСС.
Заседание пройдёт 8 февраля в Париже.
Ранее сообщалось, что юниорские сборные России примут участие в турнирах развития УЕФА в 2024 году.
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