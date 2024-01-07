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РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что делегация организации примет участие в конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«РФС примет участие в конгрессе. Мы определили состав делегации», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Заседание пройдёт 8 февраля в Париже.

Ранее сообщалось, что юниорские сборные России примут участие в турнирах развития УЕФА в 2024 году.

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