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Рианчо: Абаскаль после «Спартака» не останется без работы

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль не останется без работы после карьеры в московском клубе.

«Абаскаль после «Спартака» не останется без работы. На молодого и талантливого тренера будет спрос. Если он выиграет с красно-белыми трофей в этом сезоне, ему будет проще трудоустроиться в Европе», — цитирует Рианчо «РБ Спорт». 

«Спартак» по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38). Сезон возобновится в марте.

Испанский специалист возглавляет «Спартак» с 2022 года.

Ранее бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказал мнение касательно работы Абаскаля.

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