Защитник ЦСКА Келлвен вместо Ренана вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник московского ЦСКА Келлвен получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.

Как сообщается на сайте Конфедерации бразильского футбола, 22-летний бразилец вызван вместо 20-летнего защитника «Интернасьонала» Роберта Ренана, права на трансфер которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту».

Олимпийская сборная Бразилии с 20 января по 11 февраля примет участие в южноамериканском отборочном турнире в Венесуэле на летние Олимпийские игры в Париже 2024 года.

Ранее «Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал».