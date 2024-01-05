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«Кладно» спустя два дня расторг контракт с Гудачеком из-за его выступления в КХЛ

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Руководство чешского хоккейного клуба «Кладно» приняло решение прекратить рабочие отношения со словацким голкипером Юлиусом Гудачеком.

Болельщики пригрозили команде бойкотом матчей, поскольку посчитали неприемлемым выступление за клуб хоккеиста, который ранее играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает isport.cz.

Гудачек 3 января подписал контракт с «Кладно» до конца сезона-2023/24.

35-летний вратарь выступал за череповецкую «Северсталь», московский «Спартак», рижское «Динамо» и казахстанский «Барыс».

Ранее сообщалось, что американец Рид Буше продлил контракт с «Авангардом».

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