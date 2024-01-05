«Кладно» спустя два дня расторг контракт с Гудачеком из-за его выступления в КХЛ

Руководство чешского хоккейного клуба «Кладно» приняло решение прекратить рабочие отношения со словацким голкипером Юлиусом Гудачеком.

Болельщики пригрозили команде бойкотом матчей, поскольку посчитали неприемлемым выступление за клуб хоккеиста, который ранее играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает isport.cz.

Гудачек 3 января подписал контракт с «Кладно» до конца сезона-2023/24.

35-летний вратарь выступал за череповецкую «Северсталь», московский «Спартак», рижское «Динамо» и казахстанский «Барыс».

Ранее сообщалось, что американец Рид Буше продлил контракт с «Авангардом».