Дементьев считает, что Овечкину нужно отдохнуть во время Матча звёзд НХЛ 

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев уверен, что капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину во время паузы в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стоит заняться восстановлением сил.

«Нужно ли самому Овечкину участие в Матче звёзд? Самому Овечкину лишние несколько дней отдыха не помешают, если он туда не попадёт. Для него ничего нового на Матче звёзд не будет», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Департамент хоккейных операций лиги опубликовал список из 32 хоккеистов на Матч звёзд. Из россиян в него вошли нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов. Овечкин мог попасть на Звёздный уик-энд по итогам голосования болельщиков. Фанаты должны будут выбрать ещё 12 игроков. Звёздный уик-энд пройдёт 1—3 февраля в Торонто.

Овечкин в 36 матчах текущего сезона забросил восемь шайб и сделал 16 результативных передач. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 830 голами, отставая на 64 шайбы от канадца Уэйна Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что 38-летний российский форвард решил пропустить Матч звёзд.