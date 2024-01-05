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Ротенберг назвал поражение от «Локомотива» хорошей репетицией перед плей-офф

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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг назвал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом» встречей уровня Кубка Гагарина.
Ротенберг назвал поражение от «Локомотива» хорошей репетицией перед плей-офф
  • РИА Новости

«Нужно использовать свои шансы, а не ждать. Это и отличает команду-чемпиона — реализация моментов. Это полезное поражение, хорошая генеральная репетиция перед плей-офф. Выходить будут ребята, которые хотят выиграть Кубок», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Ярославля.

«Локомотив» с 66 очками вышел в лидеры Западной конференции. СКА (63) занимает третье место.

Плей-офф стартует 29 февраля и завершится 29 апреля.

Ранее петербургский СКА на своём льду нанёс разгромное поражение подмосковному «Витязю» в матче КХЛ.




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