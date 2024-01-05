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Карасёв: руководители УЕФА были довольны моей работой на сборах

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Российский арбитр Сергей Карасёв сообщил, что руководители судейского корпуса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) удовлетворены его работой на сборах в сентябре 2023 года.
Карасёв: руководители УЕФА были довольны моей работой на сборах
  • РИА Новости

«Съездил и очень доволен, отношение всё то же ко мне, не почувствовал другого. Все судьи были рады меня видеть, потому что много лет с этими ребятами шли плечо к плечу в карьере, развивались в одном направлении. Разговаривал с руководством, все довольны, надеюсь, что ещё вызовут на сборы», — цитирует Карасёва ТАСС.

Он признался, что получил личное приглашение от председателя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. Карасёв добавил, что следующий сбор будет в конце января.

«Не знаю, получу ли я приглашение, обычно туда приглашают тех, кто будет судить плей-офф. Понятно, что мне эти матчи не доверят, потому что я даже не судил групповой этап еврокубков», — заключил Карасёв.

Карасёв принял участие в сборе судей УЕФА в швейцарском Сьоне с 3 по 6 сентября 2023 года.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что арбитры из Саудовской Аравии весной могут приступить к работе на матчах РПЛ.



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