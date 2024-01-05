Кавазашвили рассказал, что Яшина приглашали играть за «Реал»

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что легендарного голкипера столичного «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина неаднократно звали играть за границу.

«Много раз. В 1965 году мы провели большие турниры с хорошими клубами в Австралии. Там вообще был нарасхват. Но у нас менталитет другой. Наше поколение не знало такого, что можно куда-то уехать. Когда мне кто-то что-то предлагал, я говорил: «Ну как же? У меня мама с папой. Как я их оставлю? У меня Родина — Советский Союз». Это сейчас всё покупается и продаётся», — приводит слова Кавазашвили РИА Новости.

По словам экс-вратаря, интерес к Яшину проявлял «Реал Мадрид».

«Было дело в Испании. Сидим в баре около гостиницы и туда подъехал глава федерации футбола, он же был президентом «Реала». Подошёл, со всеми поздоровался, сел с нами и начал говорить с Лёвой: «Давай! Ты нам в клубе нужен!». А Яшин стеснительный был мужик, так скромно ему отвечает: «Да нет. Я не могу». Его продолжают заманивать: «Amigo, мы тебе любую сумму будем платить». Он отвечает: «Я и так много получаю, 300 рублей». А тот въедливый, зараза. Тут же в доллары перевёл: «Сколько-сколько? У нас нищий сидит, ему в месяц такую сумму дают! Яшин! Яшин! Давай, мы тебе больше заплатим». Лёва засмеялся, отказался. Бесполезный разговор был», — сказал он.

Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, трёхкратный обладатель Кубка СССР.

Ранее сообщалось, что вратарь «Динамо» Антон Шунин обошёл Яшина по числу матчей за бело-голубых.