Гол Барабанова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ с «Виннипегом»

«Сан-Хосе Шаркс» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 1:2.

В составе хозяев голом отметился российский нападающий Александр Барабанов.

После 39 игр «Сан-Хосе» набрал 21 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Виннипег» с 52 баллами располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» проиграл «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.