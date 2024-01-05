Гол Барабанова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ с «Виннипегом»
Встреча проходила на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 1:2.
В составе хозяев голом отметился российский нападающий Александр Барабанов.
После 39 игр «Сан-Хосе» набрал 21 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Виннипег» с 52 баллами располагается на второй строчке.
Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» проиграл «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.