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Швеция и США сыграют в финале МЧМ-2024 по хоккею

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Сборная США в матче полуфинала молодёжного чемпионата мира по хоккею 2024 года в Швеции одержала волевую победу над командой Финляндии.

Игра в Гётеборге завершилась со счётом 3:2 в пользу сборной из Северной Америки.

В составе победителей отличились Джимми Снаггеруд (33-я минута), Уилл Смит (37-я), Каттер Готье (57-я). У проигравших шайбы забросили Томми Мяннистё (2-я), Расмус Кумпулайнен (13-я).

Немногим ранее в другом полуфинальном поединке Швеция переиграла Чехию со счётом 5:2.

Финальный матч и игра за третье место состоятся 5 января.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков признался, что не следит за молодёжным чемпионатом мира по хоккею 2024 года.





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