Швеция и США сыграют в финале МЧМ-2024 по хоккею
Игра в Гётеборге завершилась со счётом 3:2 в пользу сборной из Северной Америки.
В составе победителей отличились Джимми Снаггеруд (33-я минута), Уилл Смит (37-я), Каттер Готье (57-я). У проигравших шайбы забросили Томми Мяннистё (2-я), Расмус Кумпулайнен (13-я).
Немногим ранее в другом полуфинальном поединке Швеция переиграла Чехию со счётом 5:2.
Финальный матч и игра за третье место состоятся 5 января.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков признался, что не следит за молодёжным чемпионатом мира по хоккею 2024 года.