RT в Telegram
Подпишись

В «Локомотиве» назвали слухами новость о переходе Гилерме в «Сочи»

Короткая ссылка
Московский «Локомотив» не намерен продавать голкипера Маринато Гилерме в зимнее трансферное окно.
В «Локомотиве» назвали слухами новость о переходе Гилерме в «Сочи»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Маринато — легенда нашего клуба, поэтому любая информация о его продаже не соответствует действительности», — цитирует представителя пресс-службы столичного клуба Sport24.

По информации СМИ, Гилерме может перейти в «Сочи». Черноморская команда готова оформить переход 38-летнего вратаря в зимнее трансферное окно.

Гилерме выступает за железнодорожников с 2007 года. Вратарь в сезоне-2023/24 провёл пять матчей в Кубке России.

Ранее защитник «Локомотива» Станислав Магкеев назвал нападающего Артёма Дзюбу и Гилерме дедами.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить