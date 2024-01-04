В «Локомотиве» назвали слухами новость о переходе Гилерме в «Сочи»
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«Маринато — легенда нашего клуба, поэтому любая информация о его продаже не соответствует действительности», — цитирует представителя пресс-службы столичного клуба Sport24.
По информации СМИ, Гилерме может перейти в «Сочи». Черноморская команда готова оформить переход 38-летнего вратаря в зимнее трансферное окно.
Гилерме выступает за железнодорожников с 2007 года. Вратарь в сезоне-2023/24 провёл пять матчей в Кубке России.
Ранее защитник «Локомотива» Станислав Магкеев назвал нападающего Артёма Дзюбу и Гилерме дедами.