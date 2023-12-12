Магкеев: Дзюба и Гилерме — два деда

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев назвал нападающего Артёма Дзюбу и голкипера Маринато Гилерме дедами.

«Кто назвал его «дедом»? На меня намекаешь? Было дело! А что, он не дед для нашей команды? Он и Гилерме — два деда. Остались динозавры в нашей команде», — цитирует Магкеева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 19 матчах команды во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В текущем сезоне футболист провёл четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал будущее Дзюбы.