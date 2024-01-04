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Тихонов — о Романцеве: лучший тренер в моей карьере

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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает экс-наставника «Спартака» Олега Романцева лучшим тренером в своей карьере.
Тихонов — о Романцеве: лучший тренер в моей карьере
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Олег Иванович — непростой человек. Но сильные люди не могут обладать простым характером. Романцев — сильный спортсмен, личность, тренер. Поймите, управлять такой командой очень непросто. Тот «Спартак» ставил перед собой максимальные задачи. А жёсткий характер позволял и позволяет Романцеву добиваться уважения. Это точно не рубаха-парень, открытый для всех. Когда ситуация того требовала, он мог становиться весёлым, но при этом буквально за пять секунд был способен меняться.

Первый тренер в каждого футболиста закладывает определённую базу, основы и азы. Я знаю многих исполнителей, которые считают своих детских тренеров самыми важными в карьере, но, на мой взгляд, главный специалист — тот, с которым начинаешь чего-то добиваться и выигрывать. У каждого своё видение, но для меня Олег Иванович — тренер номер один. При нём я стал известным футболистом, дорос до уровня сборной и признавался лучшим игроком года. Романцев — лучший тренер в моей карьере, это наставник-победитель и очень сложный человек», — сказал Тихонов RT.

Ранее Газзаев высказался о соперничестве с Романцевым.

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