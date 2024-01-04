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Пакьяо объявил о втором поединке с Мейвезером

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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо сообщил о втором поединке с американцем Флойдом Мейвезером.
Пакьяо объявил о втором поединке с Мейвезером
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Большое спасибо за то, что снова пригласили меня сюда. Мне очень жаль, что мы не успели провести бой в прошлом году, как объяснил господин Сакакибара. В следующем году здесь, в Японии, состоится большой поединок с Флойдом Мейвезером! Я думал, вы не захотите, чтобы я это объявлял. Но я очень рад этому», — приводит слова Пакьяо Sherdog.

Первая встреча Мейвезера с Пакьяо состоялась в мае 2015 года, став самым кассовым боем в истории профессионального бокса. Тогда американец одержал победу единогласным решением судей.

На профессиональном ринге Мейвезер одержал 50 побед, не потерпев ни одного поражения. 

Ранее сообщалось, что Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым.

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