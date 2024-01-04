Пакьяо объявил о втором поединке с Мейвезером

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо сообщил о втором поединке с американцем Флойдом Мейвезером.

«Большое спасибо за то, что снова пригласили меня сюда. Мне очень жаль, что мы не успели провести бой в прошлом году, как объяснил господин Сакакибара. В следующем году здесь, в Японии, состоится большой поединок с Флойдом Мейвезером! Я думал, вы не захотите, чтобы я это объявлял. Но я очень рад этому», — приводит слова Пакьяо Sherdog.

Первая встреча Мейвезера с Пакьяо состоялась в мае 2015 года, став самым кассовым боем в истории профессионального бокса. Тогда американец одержал победу единогласным решением судей.

На профессиональном ринге Мейвезер одержал 50 побед, не потерпев ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым.