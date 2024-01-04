Гладилин: семья Романцева обеспечивала ему надёжный тыл

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение, что семья экс-специалиста красно-белых Олега Романцева обеспечивала ему надёжный тыл.

«Мы познакомились в Красноярске, когда я выступал за местный «Автомобилист». В наш коллектив пригласили группу из пяти-шести молодых футболистов. Среди них были Александр Тарханов, Александр Кишиневский и Олег Романцев. Когда мы увидели «свежую кровь» в действии, сразу поняли: ребята очень талантливые. Они были чуть младше и ещё учились футболу, можно сказать. Оттуда и пошла великая карьера. Он начал совершенствоваться, там же, в Красноярске, женился. У него прекрасная супруга, с которой он находится до сих пор. Отличная семья, которая на тот момент обеспечила ему надёжный тыл. Он не отвлекался на какие-то посторонние темы, как это бывает у молодых ребят (смеётся)», — заявил Гладилин RT.

Ранее бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин назвал Романцева лучшим российским тренером в истории.