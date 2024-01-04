Мбаппе: я ещё не принял никакого решения о своём будущем

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своём будущем в мировом футболе.

«Я ещё не принял никакого решения о своём будущем. Никто не говорит о моей ситуации внутри клуба. Я не принимал своего решения, но у нас есть соглашение с президентом Аль-Хелаифи, так что это означает, что все стороны защищены. Сосредоточьтесь на команде, а не на моей ситуации», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации El Chiringuito, футболист забронировал себе дом в Мадриде.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 21 гол и отдал две голевые передачи в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее мама Мбаппе обвинила Переса в давлении на Килиана.