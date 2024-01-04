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Заварзин считает, что Тюкавин может повторить успех Головина в Европе

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Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин заявил, что нападающему московского «Динамо» следует в следующем сезоне принять предложение от европейского клуба.

«Тюкавин может повторить успех Головина в Европе. Он способен стать футболистом европейского уровня. В РПЛ он может перегореть», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

По мнению бывшего генерального директора московского «Динамо», если ничего не поменяется, то через год 21-летний футболист будет звездой РПЛ.

«Потом его рост прекратится. Хорошо, что Захарян уехал в Испанию, а то могли потерять игрока», — добавил Заварзин.

Пока перспективных российских футболистов в РПЛ мало. Закончится чемпионат, тогда будет ясно, кто может уехать.

Тюкавин в сезоне-2023/24 в 23 матчах во всех турнирах забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с «Динамо» истекает летом 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €10 млн.

Ранее селекционер «Факела» Александр Самедов высказал мнение, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин является лучшим футболистом РПЛ в 2023 году.





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