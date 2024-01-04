Сборная России по санному спорту отправится на сбор в Китай в начале марта
«Мы хотим отправиться в Китай на тренировочный сбор после того, как закончится соревновательный сезон. Кроме основной команды хотим также взять с собой сильнейших юниоров», — цитирует Чудинова ТАСС.
Российские саночники проведут учебно-тренировочный сбор с 4 по 16 марта на олимпийской трассе Игр-2022 в Китае.
Международная федерация санного спорта (FIL) отстранила сборную России от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что турниры по бобслею и санному спорту на Олимпиаде-2026 пройдут за пределами Италии.