Аджинджал выбрал «Торпедо», а не ЦСКА из-за договорённостей с Игнатьевым

Главный тренер майкопского клуба «Дружба» чемпионата России по футболу Второй лиги Беслан Аджинджал объяснил, почему в 2000 году перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», а не ЦСКА.

«Мы с братом просто пообещали Игнатьеву, что перейдём в его команду и не могли нарушить своё слово чисто по-человечески, дело было не в контракте. Тогда был летний перерыв между кругами, Борис Петрович пригласил нас на базу познакомиться с командой. Нас там тепло приняли, всё показали, рассказали. Мы увидели самое главное — нас там ценят как футболистов. После такого приёма мы не могли развернуться и уйти в другое место», — цитирует Аджинджала «Матч ТВ».

Бывший футболист также признался, что ЦСКА сильно его уговаривал принять предложение.

«Я приехал в Москву зимой, позвонил человек оттуда. Пригласил к ним в офис, говорит, спускайся, тебя уже ждёт машина. Сразу сказал им, что вряд ли что-то получится, потому что мы уже договорились с Игнатьевым», — добавил Аджинджал.

Аджинджал выступал за «Дружбу», московское «Торпедо», калининградскую «Балтику», саратовский «Сокол», «Луч-Энергию» из Владивостока. Майкопскую команду 49-летний тренер возглавил осенью 2023 года.

Ранее тренер Аджинджал заявил, что в Крыму чувствуются давние традиции футбола.





