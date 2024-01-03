Миранчук забил за «Аталанту» в матче Кубка Италии по футболу с «Сассуоло»
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Матч «Аталанта» — «Сассуоло» проходит на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Счёт в игре 3:0 в пользу команды Джана Пьеро Гасперини.
Хавбек сборной России сначала отдал голевой пас на Шарля Де Кетеларе (63-я минута), который удвоил преимущество. А потом отличился сам (71-я). Первый мяч забил всё тот же бельгийский форвард (24-я).
Ранее сообщалось, что Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Сассуоло» в Кубке Италии.