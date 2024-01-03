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Миранчук забил за «Аталанту» в матче Кубка Италии по футболу с «Сассуоло»

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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голом и голевой передачей в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
Миранчук забил за «Аталанту» в матче Кубка Италии по футболу с «Сассуоло»
  • globallookpress.com
  • © Spada/Keystone Press Agency

Матч «Аталанта» — «Сассуоло» проходит на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Счёт в игре 3:0 в пользу команды Джана Пьеро Гасперини.

Хавбек сборной России сначала отдал голевой пас на Шарля Де Кетеларе (63-я минута), который удвоил преимущество. А потом отличился сам (71-я). Первый мяч забил всё тот же бельгийский форвард (24-я).

Ранее сообщалось, что Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Сассуоло» в Кубке Италии.

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