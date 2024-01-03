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Алдонин: пока не пришло время скучать по РПЛ, сейчас интересуюсь борьбой в АПЛ

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что следит за Английской премьер-лигой во время зимней паузы Российской премьер-лиги (РПЛ).
Алдонин: пока не пришло время скучать по РПЛ, сейчас интересуюсь борьбой в АПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Ivill

«Пока ещё не пришло время скучать по российскому футболу. Сейчас интересуюсь результатами в АПЛ. Там особенно интересна борьба «Ливерпуля», «Арсенала», «Манчестер Сити», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

По его словам, клубный чемпионат мира был последним, что он смотрел.

«Ливерпуль» с 45 очками лидирует в турнирной таблице. Второе место занимает «Астон Вилла» (42 очка). Тройку замыкает «Манчестер Сити» (40 очков).

Ранее сообщалось, что Салах верит в победу «Ливерпуля» в АПЛ в нынешнем сезоне.

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