Алдонин: пока не пришло время скучать по РПЛ, сейчас интересуюсь борьбой в АПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что следит за Английской премьер-лигой во время зимней паузы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пока ещё не пришло время скучать по российскому футболу. Сейчас интересуюсь результатами в АПЛ. Там особенно интересна борьба «Ливерпуля», «Арсенала», «Манчестер Сити», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

По его словам, клубный чемпионат мира был последним, что он смотрел.

«Ливерпуль» с 45 очками лидирует в турнирной таблице. Второе место занимает «Астон Вилла» (42 очка). Тройку замыкает «Манчестер Сити» (40 очков).

Ранее сообщалось, что Салах верит в победу «Ливерпуля» в АПЛ в нынешнем сезоне.