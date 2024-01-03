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Магомедов сообщил, что Усман Нурмагомедов остался чемпионом Bellator

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Ризван Магомедов, менеджер бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова, рассказал, что россиянин остался чемпионом Bellator в лёгкой весовой категории.
Магомедов сообщил, что Усман Нурмагомедов остался чемпионом Bellator
  • Gettyimages.ru
  • © MediaNews Group/Los Angeles Daily News

«Усман остался чемпионом. По его следующему поединку будет ясно ближе к завершению дисквалификации, пока ясности нет», — цитирует Магомедова ТАСС.

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила российского бойца на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

По информации американского журналиста Ариэля Хельвани, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещённого вещества, но боец не подал заявку на терапевтическое исключение.

Отмечается, что спортсмен оштрафован на $50 тыс. и зачислен в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг.

Результат чемпионского боя в главном событии 300-го турнира Bellator между Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом аннулирован. 

Ранее менеджер Махачева рассказал, кто будет следующим соперником Ислама.

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