Менеджер Махачева рассказал, кто будет следующим соперником Ислама

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева, сообщил, что его клиент проведёт следующий бой либо с американцем Джастином Гэтжи, либо с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Либо Гэтжи, либо Оливейра. Мне как менеджеру и фанату интереснее был бы Гэтжи. Для публики это интереснее — новый этап, новый вызов. С Оливейрой всё прошло в одностороннем порядке. Бой с Гэтжи будет чем-то новым», — приводит слова Магомедова ТАСС.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Махачев заявил, что Эдвардс должен стать его следующим соперником.