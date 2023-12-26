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Менеджер Махачева рассказал, кто будет следующим соперником Ислама

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Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева, сообщил, что его клиент проведёт следующий бой либо с американцем Джастином Гэтжи, либо с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Менеджер Махачева рассказал, кто будет следующим соперником Ислама
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Либо Гэтжи, либо Оливейра. Мне как менеджеру и фанату интереснее был бы Гэтжи. Для публики это интереснее — новый этап, новый вызов. С Оливейрой всё прошло в одностороннем порядке. Бой с Гэтжи будет чем-то новым», — приводит слова Магомедова ТАСС.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Махачев заявил, что Эдвардс должен стать его следующим соперником.

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