Менеджер Махачева рассказал, кто будет следующим соперником Ислама
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«Либо Гэтжи, либо Оливейра. Мне как менеджеру и фанату интереснее был бы Гэтжи. Для публики это интереснее — новый этап, новый вызов. С Оливейрой всё прошло в одностороннем порядке. Бой с Гэтжи будет чем-то новым», — приводит слова Магомедова ТАСС.
21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.
На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Ранее Махачев заявил, что Эдвардс должен стать его следующим соперником.