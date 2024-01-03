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Свечников: чувствую, что с каждой игрой Кочетков обретает больше уверенности

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Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников высказался об игре голкипера Петра Кочеткова в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Свечников: чувствую, что с каждой игрой Кочетков обретает больше уверенности
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

«Коч был потрясающим. Я чувствую, что с каждой игрой он обретает больше уверенности и становится всё лучше и лучше. Он уже в элите, поэтому приятно видеть, какую огромную роль он играет для нас», — приводит слова Свечникова пресс-служба НХЛ.

«Каролина Харрикейнз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча проходила на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:1.

Свечников отметился дублем. Кочетков совершил 28 сейвов.

Ранее шайба Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом».

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