Свечников: чувствую, что с каждой игрой Кочетков обретает больше уверенности
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«Коч был потрясающим. Я чувствую, что с каждой игрой он обретает больше уверенности и становится всё лучше и лучше. Он уже в элите, поэтому приятно видеть, какую огромную роль он играет для нас», — приводит слова Свечникова пресс-служба НХЛ.
«Каролина Харрикейнз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча проходила на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 6:1.
Свечников отметился дублем. Кочетков совершил 28 сейвов.
Ранее шайба Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом».