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Три передачи Наместникова помогли «Виннипегу» переиграть «Тампу» в матче НХЛ

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«Виннипег Джетс» нанёс поражение «Тампа Бэй-Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Канада Лайф-центр» в Виннипеге и завершилась со счётом 4:2.

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников записал в свой актив три результативные передачи.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился забитой шайбой.

«Виннипег» с 50 очками лидирует в Западной конференции. «Тампа» (41) занимает девятое место в таблице.

Ранее дубль Свечникова помог «Каролине» разгромить «Рейнджерс» в матче НХЛ.

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