Три передачи Наместникова помогли «Виннипегу» переиграть «Тампу» в матче НХЛ
Встреча проходила на арене «Канада Лайф-центр» в Виннипеге и завершилась со счётом 4:2.
Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников записал в свой актив три результативные передачи.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился забитой шайбой.
«Виннипег» с 50 очками лидирует в Западной конференции. «Тампа» (41) занимает девятое место в таблице.
Ранее дубль Свечникова помог «Каролине» разгромить «Рейнджерс» в матче НХЛ.