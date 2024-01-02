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В «Рубине» сообщили, что Рыбус отправится на зимние сборы вместе с командой

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В пресс-службе «Рубина» высказались о восстановлении защитника Мацея Рыбуса.

«Он продолжает восстановление и поедет на сборы с командой. Мацей очень усердно работает, чтобы вернуться в общую группу», — приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Его соглашение рассчитано на один год.

В текущем сезоне футболист провёл за казанский клуб два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.

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