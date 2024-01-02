Захарян остался в запасе «Реал Сосьедад» на матч с «Алавесом» в чемпионате Испании

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в запас на матч 19-го тура Ла Лиги с «Алавесом».

РИА Новости