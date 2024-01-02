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Захарян остался в запасе «Реал Сосьедад» на матч с «Алавесом» в чемпионате Испании

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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в запас на матч 19-го тура Ла Лиги с «Алавесом».
Захарян остался в запасе «Реал Сосьедад» на матч с «Алавесом» в чемпионате Испании
  • РИА Новости

В составе «Реал Сосьедад» с первых минут выйдут: Ремиро, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Траоре, Субименди, Мерино, Мендес, Кубо, Оярсабаль, Силва.

У «Алавеса» появятся: Сивера, Горосабель, Марин, Лопес, Тенаглия, Гевара, Бланко, Альдалур, Риоха, Реббах, Омородион.

Встреча «Реал Сосьедад» — «Алавес» состоится 2 декабря. Начало — в 21:15 мск.

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян находится в идеальном состоянии.

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