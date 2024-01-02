Плющенко: российское фигурное катание — номер один в мире

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказал мнение, что российское фигурное катание является номером один в мире.

«Всем спортсменам, тренерам и руководству ФФККР желаю здоровья, и самое главное, чтобы в следующем сезоне мы вышли на международную арену и доказали, что российское фигурное катание — номер один в мире», — приводит слова Плющенко ТАСС.

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Вместе с тем Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее чемпион России в танцах на льду Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, заявил, что ему не хватает международных соревнований.