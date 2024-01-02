Агент Радулова заявил, что хоккеист не приостанавливал диалог с «Ак Барсом» по контракту

Юрий Николаев, агент нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, высказался о переговорах своего клиента с клубом касательно будущего.

«Одни интерпретировали мои слова. Я не говорил, что переговоры отложены — я сказал, что мы в диалоге. Вообще, мне кажется, это не тема. Выйдут играть — посмотрим и поговорим, как что будет», — цитирует Николаева РИА Новости.

14 июля 2022 года нападающий подписал соглашение с казанским клубом на два года.

В текущем сезоне Радулов провёл 39 встреч, в которых набрал 28 очков, забросив десять шайб и отдав 18 результативных передач.

Ранее дубль Кателевского помог «Ак Барсу» победить «Салават Юлаев» в КХЛ.