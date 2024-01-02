В Турции опровергли слухи об отмене Суперкубка в Эр-Рияде из-за Эрдогана

В Федерации футбола Турции (TFF) заявили, что президент Реджеп Тайип Эрдоган не влиял на решение по отмене матча за Суперкубок страны в Саудовской Аравии.

«Все обвинения в том, что президент Эрдоган был каким-либо образом вовлечён в процесс отмены встречи, беспочвенны», — говорится в заявлении.

Матч в Эр-Рияде за Суперкубок страны между стамбульскими «Фенербахче» и «Галатасараем» должен был состояться 29 декабря, но был отменён после отказа команд выходить на поле из-за запрета использовать баннер с девизом Ататюрка: «Мир дома — мир во всём мире».

Ранее около посольства Саудовской Аравии в Анкаре вывесили флаги Турции и портреты основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка в знак протеста против запрета использовать баннер с лозунгом политика во время отменённого в Эр-Рияде матча.