L’Équipe: «Реал» разработал новый план по подписанию Мбаппе
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Как сообщает L’Équipe, руководство испанского клуба разработало план по осуществлению перехода нападающего.
По информации издания, в ближайшее время «Реал» приступит к реализации пунктов из этого плана, однако подробности новой стратегии не раскрываются.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 21 гол и отдал две голевые передачи в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе забронировал себе дом в Мадриде.