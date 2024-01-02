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L’Équipe: «Реал» разработал новый план по подписанию Мбаппе

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«Реал» попытается подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в зимнее трансферное окно.
L’Équipe: «Реал» разработал новый план по подписанию Мбаппе
  • Gettyimages.ru

Как сообщает L’Équipe, руководство испанского клуба разработало план по осуществлению перехода нападающего.

По информации издания, в ближайшее время «Реал» приступит к реализации пунктов из этого плана, однако подробности новой стратегии не раскрываются.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 21 гол и отдал две голевые передачи в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе забронировал себе дом в Мадриде.

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