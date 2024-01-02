L’Équipe: «Реал» разработал новый план по подписанию Мбаппе

«Реал» попытается подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в зимнее трансферное окно.

Как сообщает L’Équipe, руководство испанского клуба разработало план по осуществлению перехода нападающего.

По информации издания, в ближайшее время «Реал» приступит к реализации пунктов из этого плана, однако подробности новой стратегии не раскрываются.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 21 гол и отдал две голевые передачи в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе забронировал себе дом в Мадриде.