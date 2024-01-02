«РБ Спорт»: Кордоба может перейти в клуб из ОАЭ за €10—12 млн
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Как сообщает «РБ Спорт», форвард попал в сферу интересов нескольких арабских клубов. Сумма сделки может составить €10—12 млн.
По информации источника, краснодарский клуб не планирует отпускать Кордобу в зимнее трансферное окно.
Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Нападающий в текущем сезоне провёл за краснодарский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» может продлить контракт с Ивичем.